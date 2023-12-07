تفاعل كبير على السوشيال ميديا مع زيارة بوتين إلى الإمارات والسعودية

أثارت زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الإمارات والسعودية تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لما حملته من معان، والتوقيت الذي جاءت فيه.

إقرأ المزيد

وقال الباحث في الشؤون الدولية والاستراتيجية إدريس أيات في منشور على منصة "إكس" إن "الصور والاستقبال للرئيس بوتين في المملكة والإمارات، مزعج للغرب جدا، لأنه ببساطة يظهر بلدين حليفين يكسران سردية بوتين المعزول".

وأضاف أنه "في الاتصال السياسي والدعاية، لا تزال روسيا تتفوق على خصومها الأوروبيين والأمريكيين. بوتين يبقى إلى حد الآن أعظم عقل وخصم سياسي واجه الغرب في القرن 21".

وفي منشور آخر، قال الباحث إنه "بالنسبة لروسيا المغزى في حفاوة الاستقبال من حلفاء استراتيجيين لواشنطن في الطرف الآخر، فإنّ الرسالة من المملكة لإدارة بايدن وواشنطن، أن لحماية أمن الخليج يُمكن التحالف مع لاعبين آخرين، أو على الأقل التحالف معهم لضمانات ووساطات كالصين بين السعودية وإيران".

الصوَر والاستقبال للرئيس بوتين في المملكة والإمارات؛ مزعج للغرب جدًا، لأنّه ببساطة يظهر بلدين حليفين يكسّران سردية "بوتين المعزول"



في الاتصال السياسي والدعاية؛ لا تزال روسيا تتفوق على خصومها الأوروبيين/الأمريكيين.



بوتين يبقى إلى حد الآن أعظم عقل وخصم سياسي واجه الغرب في القرن21 pic.twitter.com/Vi1KvJk5cT — Idriss C. Ayat 🇳🇪 (@AyatIdrissa) December 6, 2023

من جهته، قال المغرد الشهير كيم دوتكوم: "كل ما عليك فعله هو أن تشاهد كيف تم الترحيب ببوتين في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط حتى تفهم أن البترودولار أصبح تاريخا وأن النظام المتعدد الأقطاب بدأ يتولى زمام الأمور. وتصف وسائل الإعلام في البنتاغون بوتين بأنه معزول دوليا".

You just have to watch how Putin was greeted in the UAE and Saudi Arabia on his current Middle East visit to understand that the petrodollar is history and that the multipolar order is taking over. The Pentagon media calls Putin “Internationally isolated”.pic.twitter.com/8o8nX68bQJ — Kim Dotcom (@KimDotcom) December 6, 2023

وقال المغرد أليكس كريستوفورو: "هذا بوتين، الذي جعله بايدن معزولا.. إن المصافحات بين بوتين ومحمد بن سلمان ملحمية .. هذا الفيديو يلخّص الجغرافيا السياسية في عام 2023".

وقال نشطاء إن بن سلمان استقبل بوتين بحفاوة كبيرة، وأن المملكة اعتبرته "ضيفا خاصا".

The Putin, isolated by Biden and Ursula.

The handshakes between Putin and MBS are epic. This clip sums up geopolitics in 2023. pic.twitter.com/le670W05do — Alex Christoforou (@AXChristoforou) December 6, 2023

وأجرى الرئيس الروسي أمس الأربعاء محادثات في أبو ظبي مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وفي الرياض مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في إطار جولة بحث فيها التعاون الثنائي وملفات دولية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، سعت الدول الغربية لعزل بوتين عن الساحة الدولية، لكنه زار عددا من الدول الحليفة، في مقدمتها الصين.

ورغم وجود مذكرة توقيف دولية بحقه، صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، لم يجرؤ أحد على محاولة منع تحركات الرئيس الروسي.

" ثاني زياره خارجيه لبوتن بعد زيارة الصين بعد قرار المحكمه الدوليه باعتقاله كمجرم حرب

.

"زار بوتين الامارات والسعوديه بمرافقة مقاتلات SU-35 الروسيه"

.



pic.twitter.com/2l7RgePQwf — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) December 7, 2023

🚨⚡️مقاتلات ترافق بوتين إلى الإمارات والسعودية؟



بيسكوف:

مقاتلات su-35 رافقت بوتين لأسباب أمنية.

الإمارات والسعودية دولتان مستقرتان، لكن "المنطقة مليئة بالمخاطر وعدم القدر على التنبؤ".pic.twitter.com/Lx2tBI0K03 — الموجز الروسي | Russia news 🇷🇺 (@mog_Russ) December 7, 2023

بحثت مع الرئيس فلاديمير بوتين في أبوظبي علاقات الإمارات وروسيا وسبل تعزيزها ودفعها إلى الأمام خاصة في المجالات التي تصب في خدمة التقدم والتنمية لمصلحة البلدين وشعبيهما. الإمارات حريصة على بناء جسور التعاون التنموي مع مختلف دول العالم، ودعم كل ما يحقق الاستقرار والازدهار للجميع. pic.twitter.com/SwTg8mefWv — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 6, 2023

مقطع فيديو متداول لمصافحة حارة بين بوتين ومحمد بن سلمان خلال لقائهما في العاصمة السعودية الرياض يوم أمس الأربعاء.



وقال بوتين خلال اللقاء: "لقد انتظرناكم في موسكو، لكن الظروف قد أدخلت تعديلات على هذه الخطط. و على الرغم من ذلك، كما قلت سابقا، لا شيء يمكن أن يتعارض مع تعزيز… pic.twitter.com/uZAn9XXfNV — Arab-Military (@ashrafnsier) December 7, 2023

#تمرة💢|| وسائل إعلام تشيد بالسلام الملفت والمتكرر بين الأمير محمد بن سلمان🇸🇦والرئيس بوتين🇷🇺 pic.twitter.com/BTYixGdcPy — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) December 6, 2023

المصدر: RT