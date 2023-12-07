قديروف يؤكد أن قرار توسيع التعاون بين روسيا والعالم العربي جاء في الوقت المناسب

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، أن خطط روسيا الاتحادية توسيع التعاون مع العالم العربي في المجالات الاقتصادية جاءت في وقتها الملائم وهي أمر صحيح.

وكتب قديروف الذي زار السعودية ضمن الوفد الروسي برئاسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قناته على "تلغرام": "لقد تابعت بسرور كبير المحادثة الدافئة والودية بين (الرئيس الروسي) فلاديمير فلاديميروفيتش (بوتين) و(ولي العهد السعودي) سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود".

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وأضاف: "لقد حدّد فلاديمير فلاديميروفيتش في بيانه مسارا واضحا سوف تتبعه روسيا من أجل توسيع التعاون مع العالم العربي في العديد من المجالات الاقتصادية".

وقال: "أعتبر هذا قرارا صحيحا للغاية وجاء في الوقت المناسب".

وبحسب قديروف، أكد الأمير محمد بن سلمان أن المملكة العربية السعودية ستواصل الاستفادة من كافة الفرص من أجل التعاون متبادل المنفعة مع روسيا.

وأردف: "أنا سعيد جدا لأنه اليوم، في مرحلة التغيّرات الدولية العالمية، أصبحت المملكة العربية السعودية صديقا موثوقا لروسيا. وبفضل السياسة الخارجية المتقنة للرئيس الروسي والقرارات التي اتخذها، لم نتمكن من التوصل إلى الحفاظ على الصداقة مع دول الشرق الأوسط فحسب، وإنما أيضا تعزيزها بشكل كبير".

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هذا وقد انتهت المحادثات بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود، الأربعاء، في قصر اليمامة الملكي بالعاصمة السعودية الرياض، بعد أن استمرت لأكثر من 3 ساعات.

واقترح الرئيس الروسي في مستهل لقائه مع بن سلمان مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة. كما دعا بوتين بن سلمان لزيارة روسيا، والأخير قبل الدعوة.

المصدر: تاس