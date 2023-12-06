بوتين خلال لقائه مع بن سلمان: لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين روسيا والسعودية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".

بن سلمان: السعودية وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

بوتين: روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية في كافة المجالات بما في ذلك الاقتصادية ومن المهم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة

بن سلمان: لدى السعودية وروسيا فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين

بوتين يعتبر أن اللقاء مع بن سلمان جاء في الوقت المناسب

بن سلمان: السعودية وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار

يتبع...