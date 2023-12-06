بوتين خلال لقائه مع بن سلمان: لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين روسيا والسعودية
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".
- بن سلمان: السعودية وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
- بوتين: روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية في كافة المجالات بما في ذلك الاقتصادية ومن المهم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة
- بن سلمان: لدى السعودية وروسيا فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين
بوتين يعتبر أن اللقاء مع بن سلمان جاء في الوقت المناسب
- بن سلمان: السعودية وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار
يتبع...