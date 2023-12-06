 
مباشر
عاجل
بن سلمان: السعودية وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط

بوتين خلال لقائه مع بن سلمان: لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين روسيا والسعودية

أخبار العالم

بوتين خلال لقائه مع بن سلمان: لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين روسيا والسعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wjvk

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".

  • بن سلمان: السعودية وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
  • بوتين: روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية في كافة المجالات بما في ذلك الاقتصادية ومن المهم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة
  • بن سلمان: لدى السعودية وروسيا فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين

  • بوتين يعتبر أن اللقاء مع بن سلمان جاء في الوقت المناسب

  • بن سلمان: السعودية وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار

يتبع...

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا