مسؤول روسي يكشف عن استثمارات سعودية جديدة

أفاد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، بأن الصندوق يعتزم جذب استثمارات سعودية جديدة بنحو 11 مليار دولار في العامين المقبلين إلى روسيا.

وقال دميترييف، اليوم الاثنين: "نخطط مع شركائنا لزيادة الاستثمارت من المملكة العربية السعودية بمقدار تريليون روبل في العامين المقبلين".

وأشار إلى أن السعودية قد استثمرت في السنوات الماضية قرابة تريليون روبل في روسيا ومن المخطط ضخ تريليون أخرى في الاقتصاد الروسي.

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وأضاف أن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة قد جذب استثمارات من المملكة لـ40 مشروعا مهما في روسيا، 12 مشروعا منها أطلقت من البداية (الصفر).

ويقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم بزيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، حيث يلتقي بولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة محمد بن سلمان آل سعود.

وتربط موسكو والرياض علاقات تاريخية واستراتيجية، ويتعاون البلدان في سوق النفط في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+".

وفيما يتعلق بالتجارة، أظهرت بيانات أن حجم التبادل التجاري بين روسيا والمملكة في الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام، ازداد بنسبة 4.8% ليصل إلى 1.35 مليار دولار.

المصدر: إنترفاكس