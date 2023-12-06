ولي العهد السعودي يعلن استعداده لزيارة روسيا

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن استعداده لزيارة روسيا.

ووصل بوتين يوم الأربعاء في زيارة عمل إلى المملكة العربية السعودية، وهي الزيارة الثالثة للمملكة.

وقال ولي العهد ردا على كلام بوتين بأنه يجب أن يزور روسيا بعد ذلك: "بالطبع أنا مستعد".

وكان من المقرر في وقت سابق أن يزور ولي العهد السعودي روسيا هذا العام قبل أن تطرأ تغيرات على جدول أعماله.

وأكد الرئيس الروسي خلال لقائه ولي العهد السعودي أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".

بدوره قال بن سلمان إن السعودية وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أكد أن لدى السعودية وروسيا فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين.

ووصل الرئيس الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

المصدر: RT