تحديث مستمر.. الفصائل الفلسطينية تعلن تدمير 79 آلية إسرائيلية وقتل عدد من الجنود

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، تدمير 79 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الـ72 ساعة الماضية، وقتل عدد من جنود الجيش الإسرائيلي على جميع محاور التوغل في قطاع غزة.

وذكرت "كتائب القسام" وسرايا القدس" في بيانات خلال اليوم، سير المعارك والتصدي لقوات الجيش على عدد من المحاور:

16:38: تمكن مجاهدو القسام من تفخيخ عين نفق في منطقة الشيخ رضوان وفور تقدم قوة من جيش الاحتلال لعين النفق تم تفجيره بالجنود ووقع أفراد القوة بين قتيل وجريح

16:19: مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

16:09: "خلال الـ 72 ساعة الأخيرة تمكن مجاهدو القسام من تدمير 79 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً فقط في محاور التوغل في مدينة غزة".

15:51: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

15:17: كتائب القسام تستهدف حفار عسكري بقذيفة "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس

15:10: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في محور شرق مدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105"

15:05: كتائب القسام تستهدف جرافة عسكرية بقذيفة "تاندوم" في محور شرق مدينة خانيونس

14:56: مجاهدو القسام يستهدفون قوة صهيونية راجلة مكونة من 15 جندياً بـ 3 عبوات مضادة للأفراد "رعدية" ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح في محور شرق مدينة خانيونس

14:46: كتائب القسام تستهدف دبابتين صهيونيتين في محور شرق مدينة خانيونس بقذائف "الياسين 105"

14:34: مجاهدو القسام يتمكنون من قنص جنديين صهيونيين ببندقية "الغول" القسامية شمال شرق مدينة خانيونس

14:25: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محوري شمال وشرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون

14:23: قبل قليل تمكن مجاهدو القسام من الاشتباك مع قوة راجلة من 6 جنود صهاينة وإيقاعهم بين قتيل وجريح والاستيلاء على "روبوت" كان بحوزتهم في محور شرق مدينة خانيونس

15:41: سرايا القدس: نخوض اشتباكات ضارية مع جنود العدو في الشجاعية وحي التفاح واستهدفنا تجمعات العدو في محاور التقدم شرق غزة بقذائف الهاون النظامي عيار 60.

14:33: سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في محيط المركز الثقافي ومسجد الظلال بوابل من قذائف الهاون العيار الثقيل والنظامي عيار 60 ونؤكد وقوع إصابات محققة في صفوف العدو.

13:44: سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة وأوقعتها بين قتيل وجريح في حي الزيتون شرق غزة.

12:32: سرايا القدس: قصفنا تجمعات العدو في محيط شارع "5" في محور التقدم شرق خانيونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60.

10:44 سرايا القدس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم حي الشجاعية ويستهدفون ثلاث آليات عسكرية بقذائف "التاندوم" وعبوات "العمل الفدائي".

8:20: سرايا القدس: استهدفنا بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) دبابتين صهيونيتين وناقلة جند في محاور التقدم بيت لاهيا وجباليا.

يتبع..