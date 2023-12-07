بريطانيا.. متظاهرون مؤيدون لفلسطين يحاصرون مصنعا يزود إسرائيل بمعدات عسكرية (فيديو)

حاصر متظاهرون غاضبون مصنعا في مدينة برايتون بإقليم شرق ساسكس جنوب شرقي بريطانيا، احتجاجا على تزويده قوات الجيش الإسرائيلي بمكونات عسكرية الطابع.

ونتيجة هذا الاحتجاج، أغلق المتظاهرون بوابات مصنع L3 Harris في Home Farm Business Park وهم يحملون الأعلام الفلسطينية ويرفعون لافتات منها "عمال من أجل فلسطين حرة".

يشار إلى أن احتجاجات مجموعة "عمال من أجل فلسطين حرة" تطال أربعة مصانع في المملكة المتحدة تقول إنها تقوم بتزويد مكونات الأسلحة التي تستخدمها القوات الإسرائيلية.

A demonstration is taking place outside an arms factory in Brighton by pro-Palestinian protesters.



Tap below for more on this story: https://t.co/vEnwzCHkJ3 — BBC South East (@bbcsoutheast) December 7, 2023

وتقول "عمال من أجل فلسطين حرة" أيضا إن إجراءات مماثلة تجري أيضا اليوم الخميس في كل من فرنسا والدنمارك وهولندا.

ويطالب المتظاهرون، الذين يضمون عاملين في مجالات الصحة والتدريس والعاملين والأكاديميين والفنانين، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، ويطالبون حكومة البلاد بالعمل لإقامة وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

هذا وتواجه حكومة المملكة المتحدة تحديا قانونيا بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.

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وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل تنفيذ عملياتها ضد مقاتلي حركة "حماس" في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في خان يونس.

واليوم، أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، طلب روسيا والصين والإمارات عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي يوم غد 8 ديسمبر بخصوص تصعيد الوضع في قطاع غزة.

المصدر: بي بي سي + RT