الجيش الإسرائيلي يعلن استيلاءه على أسلحة تابعة لحركة "حماس" في جباليا (صور+ فيديو)

أفاد الجيش الإسرائيل بأن قواته تواصل تنفيذ عملياتها ضد مقاتلي حركة "حماس" في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في خان يونس.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "قتلت قوات الجيش الإسرائيلي عددا من مقاتلي حركة "حماس" خلال عملياتها في خان يونس، وضربت عشرات الأهداف التابعة للحركة".

وأضاف البيان: "كما اشتبكت قوات الجيش الإسرائيلي مع خلية تابعة "لحماس" خرجت من فتحة نفق، أسفرت عن مقتل اثنين من مقاتليها، كما نم تدمير فتحة النفق".

وتابع البيان: "خلال تنفيذ عملياتنا في جباليا، نفذت القوات الإسرائيلية غارة استهدفت مجمعا عسكريا تابعا للكتيبة المركزية التابعة "لحماس" في جباليا، ما أسفر عن مقتل عدد من مقاتلي الحركة".

ووفقا للبيان فقد عثرت القوات الإسرائيلية على شبكة من الأنفاق تحت الأرض تؤدي إلى خارج المجمع- العسكري في جباليا، بالإضافة إلى منطقة تدريب ومنشأة لتخزين الأسلحة في منطقة المجمع.

وأشار البيان إلى أن القوات الإسرائيلية البحرية قصفت خلال اليوم الماضي تشكيلات عسكرية وبنية تحتية تابعة لحماس باستخدام القذائف والذخائر الدقيقة.

RT

RT

RT

RT

RT

RT

المصدر: RT