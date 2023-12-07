من قبضة اليد إلى المصافحة "الملحمية".. مواقع التواصل تقارن استقبال بن سلمان لكل من بوتين وبايدن
قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين طريقتي استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال نشطاء إن بن سلمان استقبل بوتين بحفاوة كبيرة، على عكس الاستقبال "البارد" الذي كان حظي به بايدن عام 2022 في زيارته الأولى للمملكة إثر توليه الرئاسة، منوهين إلى أن المملكة اعتبرت بوتين "ضيفا خاصا".
وأشار نشطاء إلى أن الرئيس الروسي جعل نظيره الأمريكي معزولا وليس العكس، حيث تلخص المصافحات "الملحمية" بينه وبين بن سلمان الجغرافيا السياسية لعام 2023.
واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي المصافحة بقبضة اليد بين بايدن وبن سلمان أمام القصر الملكي، في زيارة استغرق الترتيب لها عدة أشهر.
واحتلت صورة "قبضة اليد" بين بايدن وبن سلمان، الصفحات الأولى في الصحف العالمية، لتنقسم الآراء حولها، بين من اعتبر أن استقبال السعودية للرئيس الأمريكي بتلك الطريقة تعبيرا واضحا عن موقفها ربما منه شخصيا، باعتباره المحرض الأساسي على محاكمة ولي العهد السعودي في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، أو من بلاده وقراراتها، وبين من عزاها للتردد الأمريكي في إظهار الود تجاه المملكة بسبب انقسامات داخلية في واشنطن.
ووصل الرئيس الروسي، مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات. واستمرت المحادثات بينه وبين ولي العهد لأكثر من 3 ساعات في قصر اليمامة الملكي.
المغرد اليكس كريستوفورو:— أحمد الفراج (@amhfarraj) December 6, 2023
" هذا بوتين، الذي جعله بايدن معزولا ..
إن المصافحات بين بوتين ومحمد بن سلمان ملحمية .. هذا الفيديو يلخّص الجغرافيا السياسية في عام ٢٠٢٣ " https://t.co/s5q0DSRZzo
هذا #بوتين، الذي جعله #بايدن معزولا ..— Khaled Iskef خالد اسكيف (@khalediskef) December 6, 2023
إن المصافحات بين بوتين و #محمد_بن_سلمان قوية والفيديو يلخّص الجغرافيا السياسية لعام ٢٠٢٣ .#روسيا#السعوديةpic.twitter.com/QTCViMb2jl
الأمير #محمد_بن_سلمان للرئيس #بوتين :— عبدالرحمن الروقي 🇸🇦 (@Alotaibi_2030_) December 6, 2023
نورّت #الرياض 🇷🇺🇸🇦#رئيس_روسيا_في_المملكةpic.twitter.com/U9vn3krHfc
فيديو | #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 6, 2023
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضيف خاص وعزيز جدًا على المملكة #رئيس_روسيا_في_المملكة#الإخباريةpic.twitter.com/q86FQZ5eaA
بايدن الليله— fadl dokhin (@dokhin_fadl) December 6, 2023
بعد لقاء الرياض أبوظبي
🇷🇺 🇸🇦 🇦🇪
بوتين و بن سلمان
بوتين و محمد بن زايد pic.twitter.com/sShOpqlqnq
المصدر: RT