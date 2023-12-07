سياسي فرنسي: السعودية استقبلت بوتين بحفاوة كبيرة خلافا للادعاءات الغربية بأن "روسيا معزولة"

قال زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي فلوريان فيليبو، إن السعودية استقبلت رئيس روسيا فلاديمير بوتين، بحفاوة كبيرة خلافا للادعاءات الغربية بأن "روسيا معزولة".

وأكد فيليبو أنه "تم استقبال فلاديمير بوتين في السعودية استقبالا لائقا واعتبره بن سلمان "ضيفا خاصا" على حد وصفه، فيما رُفضت زيارة ماكرون الأسبوع الماضي دون تفسير".

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وأشار إلى أن مراسم الترحيب واستقبال بوتين جرت على عكس الادعاءات التي تقول بأن "روسيا معزولة على الساحة الدولية وتخضع للعقوبات".

ووصف السياسة الغربية بـ"الغبية"، وأضاف: "علينا أن نغير المسار بشكل كامل وسريع".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التعاون الاستثماري بين روسيا والسعودية سيستمر، لافتا إلى أنه لن يتطرق للحديث عن التفاصيل "بسبب الكم الكبير من الأعداء".

كما أكد بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".

ومن جهته أكد بن سلمان أن التعاون بين السعودية وروسيا يساعد على ضمان الأمن في الشرق الأوسط.

ووصل الرئيس الروسي، مساء اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، بعد زيارته للإمارات.

المصدر: تاس