بيسكوف: روسيا والسعودية تواصلان التعاون بغض النظر عن تصرفات الأعداء

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن التعاون الاستثماري بين روسيا والمملكة العربية السعودية سيستمر، لافتا إلى أنه لن يتطرق للحديث عن التفاصيل "بسبب الكم الكبير من الأعداء".

وردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان سيتم توسيع التعاون بين البلدين في مجال مشاريع الطاقة، قال بيسكوف: "التعاون الاستثماري سيستمر. لأسباب واضحة، فإن تفاصيل هذه القضايا ذات طبيعة تجارية ولا يمكن الكشف عنها، خاصة في ظل العدد الهائل من الأعداء الذين سيواصلون حتما محاولة ممارسة الضغط".

وأكد أن التعاون الاستثماري بين روسيا الاتحادية ودول الشرق الأوسط، سيستمر مع الأخذ في الاعتبار كثرة عدد الخصوم.

وأضاف بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ناقشا خلال اجتماعهما يوم الأربعاء في الرياض، التعاون داخل "أوبك +"، مشيرا إلى أن الطرفين يدركان أنهما مسؤولان عن استقرار سوق الطاقة.

وقال إن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بحثا خلال الاجتماع الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه بعد المحادثات الموسعة التي عقدت في الرياض يوم الأربعاء، واصل الرئيس وولي العهد التواصل وجها لوجه خلال الغداء.

وأضاف بيسكوف للصحفيين بعد المحادثات: "لا أستطيع أن أقول بالضبط ما تمت مناقشته هنا. لكن بشكل عام، من الواضح أن هذا بالطبع هو الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وقضايا حساسة أخرى كانت على جدول الأعمال الدولي".

هذا وقد أكد الرئيس الروسي خلال لقائه مع ولي العهد السعودي، أنه "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".

المصدر: وكالات