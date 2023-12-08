الخارجية المصرية: يتعين أن يقرر الفلسطينيون مستقبل غزة لكن المحادثات سابقة لأوانها

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في واشنطن يوم الخميس إن القاهرة تريد أن ترى السلطة الفلسطينية تحكم قطاع غزة، لكن من السابق لأوانه بحث تفاصيل ترتيبات مستقبل القطاع.

وأوضح شكري، خلال فعالية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "من السابق لأوانه بحث تفاصيل ترتيبات مستقبل القطاع، وذلك قبل اجتماع يوم الجمعة بين كبار دبلوماسيي الدول العربية، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن".

وزير الخارجية يعقد اليوم لقاءً مع @CSIS مركز الفكر للدراسات الاستراتيجية والدولية، حول غزة والمواقف والرؤى المصرية لاحتواء مختلف جوانب الأزمة، والتحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة وتحقيق وقف إطلاق النار.



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https://t.co/97y75F0mBC — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 7, 2023

وقال شكري، مكررا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، إن "حكم غزة أمر بيد الشعب الفلسطيني".

خلال زيارة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى #واشنطن|وزير الخارجية ونظرائه أعضاء اللجنة التقوا مع @SenatorCardin رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، لبحث الأوضاع في غزة، وضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل ومستدام pic.twitter.com/0fag8G8QL5 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) December 7, 2023

وأكد شكري أن "السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية هما الممثلان الشرعيان للشعب الفلسطيني وينبغي منحهما القدرة على حكم الضفة الغربية وغزة".

وأضاف أن "من السابق لأوانه بحث التفاصيل المتعلقة بحكم غزة في المستقبل لأن نتيجة الحملة العسكرية الإسرائيلية غير واضحة.. أعتقد أن علينا الانتظار ورؤية عواقب هذه العملية العسكرية والظروف في غزة ثم المضي قدما لتناول العلاقات السياسية".

وأشار شكري إلى أن "الرد المناسب من المجتمع الدولي سيكون الدعوة أولا إلى وقف أعمال العنف ثم السعي إلى حل الصراع سياسيا"، وذلك في انتقاد غير مباشر لرفض واشنطن الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار. مشددا: "كنت أود أن أرى وقفا لإطلاق النار أمس، بل قبل 60 يوما في الواقع".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ62، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولا سيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق. فيما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 416 عسكريا، بينهم ضباط وجنود.

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المصدر: RT + "رويترز"