"مجموعة الاتصال بشأن غزة" تزور واشنطن لبحث سبل وقف الحرب في قطاع غزة

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان سيزور واشنطن يوم غد الجمعة مع "مجموعة الاتصال بشأن غزة" لبحث سبل حل الوضع بشأن الحرب في قطاع غزة.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن "القمة الاستثنائية المشتركة لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية كلفت وزراء خارجية تركيا وفلسطين والسعودية وإندونيسيا ومصر والأردن وقطر ونيجيريا بالمبادرة الدولية لوقف الحرب في غزة وتحقيق السلام، وأن فيدان سيزور واشنطن في إطار هذه الجهود الدبلوماسية المشتركة".

وقام وزراء خارجية سبع دول (تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والمملكة العربية السعودية) بتشكيل مجموعة اتصال بشأن غزة في أعقاب قمتي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض.

وعقدت المجموعة محادثات من قبل في بكين وموسكو ولندن وباريس، وانضم وزير الخارجية الفلسطينية والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إلى بعض مفاوضات المجموعة.

وكانت القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها الرياض، في 11 نوفمبر الماضي، قد قررت تكليف وزراء خارجية السعودية، والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين ببدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية "لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".

وأدان قادة الدول العربية والإسلامية المشاركون في القمة، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجرائم التي يرتكبها "الاحتلال الاستعماري" في الضفة الغربية، مطالبين بالوقف الفوري للحرب.

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا بينهم أكثر من 7 آلاف طفل، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ 7 من أكتوبر الماضي.

وأضاف القدرة: "70 بالمئة من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء"، مشيرا إلى أن "350 شهيدا و900 إصابة وصلوا مستشفيات غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

المصدر: RT + نوفوستي