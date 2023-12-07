ارتفاع حصيلة قتلى موظفي "الأونروا" في غزة إلى 132 شخصا

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ارتفاع عدد القتلى من موظفيها في قطاع غزة إلى 132 شخصا.

وجاء في تقرير الوكالة أن "132 من موظفي الأونروا قتلوا منذ السابع من أكتوبر".

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وأضافت أن أكثر من مليون نازح داخليا يحتمون في 98 منشأة تابعة للأونروا في المركز وفي منطقتي خان يونس ورفح.

وحذر فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في وقت سابق، من أن الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة قد يدفع مليون لاجئ إلى الحدود المصرية.

كما حذرت الوكالة من تفشي لمرض "التهاب الكبد الوبائي أ".

من جهته بعث غوتيريش للمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في 2017 رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لفت فيها انتباه المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرّض السلام والأمن الدوليين للخطر".

وقال في رسالته إنه "مع القصف المستمر للقوات الاسرائيلية وعدم وجود ملاجئ أو حدّ أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا تقديم المساعدة الإنسانية حتى لو كانت محدودة".

وأضاف "قد يصبح الوضع أسوأ مع انتشار الأوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية للفلسطينيين نحو البلدان المجاورة".

بدورها سارعت إسرائيل إلى التنديد بخطوة غوتيريش، متهمة إياه بدعم حركة "حماس".

المصدر: RT