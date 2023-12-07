وزيرة إسرائيلية تشير إلى زعيم عالمي "صهيوني حتى العظم"

وصفت الوزيرة الإسرائيلية أوريت ستروك، الرئيس الأمريكي جو بايدن بانه "صهيوني محب لإسرائيل".

وقالت ستروك عن بايدن: "أنا مؤمنة بأن بايدن إنسان صهيوني، صحيح أنه رئيس الولايات المتحدة لكنه صهيوني حقيقي وهو يحب إسرائيل".

يأتي هذا التصريح عقب مصادقة مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء على قرار غير ملزم ينص على أن "معاداة الصهيونية هي معاداة للسامية"، بأغلبية 311 صوتا مقابل 14 صوتا (13 ديمقراطيا وجمهوري واحد).

ويدين القرار الذي قدمه النائبان الجمهوريان اليهوديان ماكس ميلر من ولاية أوهايو، وديفيد كوستوف من ولاية تينيسي،جميع أشكال معاداة السامية، ويؤكد دعم مجلس النواب القوي للجالية اليهودية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم في أعقاب "تصاعد الخطاب والإجراءات المعادية للسامية" التي أثارتها الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي بدأت مع انطلاق عملية "طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وفي الأسابيع الأخيرة، اتهم الجمهوريون وعدد من الديمقراطيين بعض الديمقراطيين اليساريين باستخدام لغة معادية للسامية.

وفي الشهر الماضي، انتقد مجلس النواب النائبة رشيدة طليب، الديمقراطية من ميشيغان، لترويجها لشعار مؤيد للفلسطينيين، "من النهر إلى البحر"، والذي يعتبر الكثيرون أنه يدعو إلى تدمير دولة إسرائيل.

المصدر: RT