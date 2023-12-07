نادي الأسير الفلسطيني: 3670 حالة اعتقال في مدن ومحافظات الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية نحو 30 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس.

وبحسب بيان مشترك لهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، فقد ارتفعت حصيلة الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 3670.

وذكر البيان: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس (30) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون، إضافة إلى اعتقال عدد من عمال غزة".

ووفقا للبيان، تركزت عمليات الاعتقال في محافظتي طولكرم، والخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات في محافظات: نابلس، بيت لحم، وجنين.

وقال إن "حملة الاعتقالات رافقها عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

كما ارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 266 شخصا.

المصدر: RT