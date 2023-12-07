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الجيش الاسرائيلي يقتحم وسط رام الله ويغلق مطبعة فلسطينية (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجيش الاسرائيلي يقتحم وسط رام الله ويغلق مطبعة فلسطينية (فيديو)
AFP
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أفادت مراسلة RT بأن الجيش الاسرائيلي اقتحم اليوم الخميس وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية وأغلق مطبعة فلسطينية "تدعم الإرهاب".

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية فإن المطبعة التي تم إغلاقها مملوكة للأسير أشرف البرغوثي.

وعلق الجيش الإسرائيلي يافطة على باب المطبعة كتب عليها: "هذا المتجر يدعم الإرهاب لذلك تم إغلاقه".

كما قام بتعليق صورة لرايتي حركة "حماس" وتنظيم "داعش" الإرهابي، وكتب: "حماس = داعش".

الجيش الاسرائيلي يقتحم وسط رام الله ويغلق مطبعة فلسطينية (فيديو)

وطالت الاقتحامات الليلة الماضية وفجر اليوم مدن يعبد وجنين ونابلس وطولكرم والخليل ورام الله وتخللها اشتباكات مسلحة واعتقال الجيش الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة القتلى في الضفة الغربية منذ بدء الحرب بين "حماس" وإسرائيل إلى 266 شخصا.

المصدر: RT

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