وزير الدفاع البريطاني يزور إسرائيل والضفة الغربية

أعلنت الحكومة البريطانية أن وزير الدفاع غرانت شابس سيزور إسرائيل والضفة الغربية هذا الأسبوع لبحث سبل زيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت الحكومة البريطانية، في بيان على موقعها على الإنترنت، إن "وزير الدفاع غرانت شابس سيسعى إلى إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بشكل أسرع، بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة، عندما يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل هذا الأسبوع".

وأضاف البيان أن محاور الزيارة ستشمل زيادة المساعدات إلى المدنيين داخل قطاع غزة، وسبل دعم السلطة الفلسطينية، والجهود اللازمة لمنع المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

وقال شابس، وفقا لما نقله موقع الحكومة: "إننا نؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بشكل كامل، لكن من المهم أن يظل قتالها ضد إرهابيي حماس ضمن القانون الدولي"، مضيفا: "لقد قمنا بنشر 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، وقواتنا موجودة هناك لدعم جهود المساعدات الإنسانية والمساعدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن وزير الدفاع من المقرر أن يلتقي بوزير داخلية السلطة الفلسطينية زياد هب الريح، "لبحث الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير لتحسين الوضع الأمني للفلسطينيين في الضفة الغربية".

كما وسيلتقي شابس بوزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت "لبحث الوضع الأمني الحالي والخطوات المقبلة لإسرائيل".

وذكر موقع الحكومة البريطانية أنه، حتى الآن، هبطت أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني تحمل أكثر من 74 طنا من المساعدات الإنسانية في مصر، لتوجيهها إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

المصدر: RT