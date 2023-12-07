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"الدبكة الفلسطينية" و"المنقوشة اللبنانية" على لائحة "اليونيسكو" للتراث غير المادي

أخبار العالم العربي

AFP
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أصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" لائحتها للتراث غير المادي للبشرية لعام 2023، التي شملت "الدبكة الفلسطينية" و"المنقوشة اللبنانية".

وتضمنت لائحة "اليونسكو" عددا من الدول العربية بينها:

  • سوريا: نفخ الزجاج التقليدي
  • لبنان: المنقوشة
  • العراق، الجزائر، مصر، موريتانيا، المغرب، فلسطين، السعودية، السودان، تونس، واليمن: الفنون والمهارات والممارسات المرتبطة بالنقش على المعادن (الذهب والفضة والنحاس)
  • فلسطين: رقصة الدبكة التقليدية
  • الإمارات، عمان، السعودية: طبق الهريس
  • موريتانيا: مهادرا، نظام مجتمعي لنقل المعرفة التقليدية وأشكال التعبير الشفهي
  • السودان: موكب واحتفالات المولد النبوي الشريف
  • العراق: المهارات والفنون الحرفية التقليدية في مبنى المضيف

المصدر: RT 

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