مراسلنا: الطيران الحربي الإسرائيلي يستهدف منزلا جنوبي لبنان وسط أنباء عن وقوع إصابات

أفاد مراسلنا بأن الطيران الحربي الاسرائيلي شن ليل الخميس غارة استهدفت منزلا ببلدة مجدل زون بالقطاع الغربي جنوبي لبنان وسط أنباء عن وقوع إصابات فيما هرعت سيارات الإسعاف للمكان.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية مساء الخميس أطراف بلدات بليدا وعيترون، تزامنا مع إلقاء قنابل مضيئة فوق أجواء المواقع الإسرائيلية العباد ومسكافعام ووادي هونين، وبلدات حولا والعديسة وكفركلا جنوبي لبنان,

هذا واستهدفت مسيّرة إسرائيلية مركزا تابعاً للدفاع المدني كشافة الرسالة الإسلامية في القطاع الغربي جنوبي لبنان دون وقوع أي إصابات.

وذكر مراسلنا أن المدفعية الإسرائيلية قصفت أطراف ‌ بلدات عيتا الشعب⁩ والمنطقة الواقعة بين ‌القوزح⁩ وبيت ليف⁩ على الحدود جنوبي لبنان.

ومساء الخميس، أعلن "حزب الله" اللبناني عن قتل جنديين إسرائيليين عقب استهدافهما من قبل مقاتلي الحزب بالصواريخ الموجهة جنوبي البلاد.

هذا وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وأفادت القناة 13 العبرية بمقتل إسرائيلي جراء هجوم شنه حزب الله اللبناني بصواريخ موجهة نحو شمال إسرائيل اليوم.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT