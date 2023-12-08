بايدن يؤكد في محادثة مع نتنياهو أهمية إنشاء ممرات إنسانية في غزة

أعلنت الخدمة الصحفية في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ضرورة إنشاء ممرات إنسانية في قطاع غزة.

وقال بيان البيت الأبيض: "شدد الرئيس على الحاجة الملحة لضمان سلامة المدنيين وفصلهم عن حركة حماس، بما في ذلك عن طريق إنشاء ممرات تسمح للناس بمغادرة مناطق القتال بأمان".

وشدد بايدن أيضا على أهمية ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ورحب بقرار إسرائيل الأخير بزيادة إمدادات الوقود إلى القطاع، وأكد الرئيس الأمريكي أن "هناك حاجة ملحة [لإيصال] المزيد من المساعدات الإنسانية على جميع الجبهات”.

واتهم الرئيس الأمريكي حماس مرة أخرى بعرقلة الهدنة الإنسانية، مبررا على وجه الخصوص انتهاء الهدنة برفضها إطلاق سراح بقية المحتجزين الإسرائيليين.

وشدد بايدن على ضرورة تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إلى المحتجزين والأسرى، وأعرب عن قلقه إزاء العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما أجرى بايدن محادثة هاتفية مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وناقش فيها الطرفان إمكان زيادة حجم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة واتفقا على مواصلة التعاون لتحقيق سلام مستقر ومستدام في المنطقة.

ومن جانبه، دعا الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، مشددا رفض محاولات التهجير القسري للسكان.

وأشار الملك إلى ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا في الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية للوصول إلى السلام على أساس حل الدولتين.

المصدر: RT