العاهل الأردني يدعو خلال اتصال مع الرئيس الأمريكي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين

دعا الملك الأردني عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، مشددا رفض محاولات التهجير القسري للسكان.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني: "العاهل الأردني دعا خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأميركي جو بايدن إلى وقف فوري لإطلاق لنار في غزة وحماية المدنيين".

وأضاف البيان أن "العاهل الأردني أكد رفض أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة أو خارجه، أو محاولات إعادة احتلال أي جزء من القطاع"، كما حذر الملك من محاولات لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، اللتين تشكلان معا الدولة الفلسطينية الواحدة.

وتناول الاتصال الذي جرى، اليوم الخميس، بحث ضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية الكافية إلى غزة دون تأخير، كما نبه الملك عبد الله إلى الوضع الإنساني الذي سيزداد تدهورا إذا ما استمرت العمليات العسكرية.



وتطرق الاتصال إلى التطورات الخطيرة بالضفة الغربية والقدس وضرورة الحفاظ على الهدوء، وحذر العاهل الأردني بهذا الخصوص من أن التصعيد الإسرائيلي الخطير وعنف المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين، قد يوسع الصراع ويخلق الفوضى في الضفة الغربية.

وأشار الملك إلى ضرورة أن تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا في الدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية للوصول إلى السلام على أساس حل الدولتين.

المصدر: RT