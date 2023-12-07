"اليونسكو" تدرج "فن تذهيب النصوص" على قائمة التراث العالمي

اتخذ قرار باعتبار "فن التذهيب" تراثا عالميا، في الجلسة الثامنة عشرة للجنة المشتركة الخاصة بالتراث الثقافي غير المادي، في بوتسوانا.

إن تكنولوجيا الزخرفة الفنية للنص (التذهيب) معترف بها من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" بصفتها تراثا ثقافيا غير مادي للبشرية. هذا ما أعلنته وزارة الخارجية الطاجيكية في بيان خاص صادر عنها.

وجاء في البيان إن "التذهيب "باعتباره زخرفة فنية للنص" مدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

وبحسب وزارة خارجية جمهورية طاجيكستان، فقد تم تقديم طلب الإدراج على القائمة بشكل مشترك من قبل طاجيكستان وإيران وأذربيجان وأوزبكستان وتركيا. وأوضحت وزارة الخارجية الطاجيكية أن القرار اتخذ في الدورة الثامنة عشرة للجنة المشتركة المعنية بالتراث الثقافي غير المادي في بوتسوانا.

وجدير بالذكر، أن التذهيب (المترجم من الطاجيكية "الكتابة بالذهب") هو فن زخرفة النصوص الفنية عند الشعوب العربية والفارسية، وتُستخدم تلك الأنماط بشكل أساسي لتزيين القرآن الكريم، وعادة ما تملأ الزخارف المستمدة من عناصر الطبيعة، وغيرها، الفراغات بين السطور وإطارات الصفحات.

المصدر: تاس