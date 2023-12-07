بوتين يدعو رئيسي إلى مناقشة الأوضاع الدائرة في فلسطين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سير التعاون مع إيران بصورة نشطة في كافة المجالات تقريبا، داعيا نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي إلى تبادل وجهات النظر حول أوضاع المنطقة خاصة في فلسطين.

وقد استقبل الرئيس بوتين، اليوم الخميس، نظيره الإيراني رئيسي في الكرملين، وقال: "بالطبع من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة في ما يتعلق بالوضع في فلسطين".

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وأشار بوتين إلى أن "لدينا مشاريع بنية تحتية كبيرة، لقد ناقشناها خلال فترة طويلة، والآن وصلنا إلى مرحلة التنفيذ العملي لبناء خطوط السكة الحديدية (شمال- جنوب)".

وأضاف الرئيس الروسي: "نحن نعمل بشكل طبيعي ونتعاون تقليديا في قطاع الطاقة، وفي مجال التعليم، لدينا عدد كبير من الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون هنا. وبشكل عام، العمل جار على قدم وساق في كافة المجالات تقريبا".

كما لفت الرئيس الروسي إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20 بالمائة خلال العام الماضي.

وطلب من ضيفه نقل أطيب التمنيات إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

هذا وقد وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.

ويزور رئيسي موسكو بدعوة من بوتين للتباحث في العلاقات الثنائية بما فيها الاقتصادية، والقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي