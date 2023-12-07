الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يصل إلى موسكو للقاء الرئيس فلاديمير بوتين (فيديو)

وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وبحث العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.

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ويزور رئيسي موسكو بدعوة رسمية من بوتين حيث ستتناول المباحثات بين الرئيسين قضايا العلاقات الثنائية، بما في ذلك العلاقات الاقتصادية، والقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع في قطاع غزة.

وكان رئيسي قبل توجه إلى موسكو قد صرح في وقت سابق من اليوم قد صرح بأن "إحدى القضايا المركزية التي ستم بحثها في هذه الرحلة هي القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف قصف قطاع غزة ورفع الحصار وتقديم المساعدة للشعب الفلسطيني المظلوم".

المصدر: RT