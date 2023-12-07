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الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات المدنيين العزل في غزة (فيديو + صور)

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الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات المدنيين العزل في غزة (فيديو + صور)
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أظهر مقطع فيديو وصور، مشاهد لاعتقال قوات الجيش الإسرائيلي العشرات من المواطنين المدنيين العزل وتجريدهم من ملابسهم في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبحسب ما أفاد به شهود عيان، دخلت قوات الجيش إلى منطقة شارع القسام في بلدة بيت لاهيا، وطردت النساء من المنازل واعتقلت جميع الشبان وكبار السن واقتادتهم إلى مكان مجهول.

وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: "قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بإحراق منازل في بيت لاهيا وقتلت مدنيين يرفعون الرايات البيضاء، كما اعتقلت عشرات المدنيين الفلسطينيين من مدارس الأونروا في شمال غزة".

الجيش الإسرائيلي يعتقل عشرات المدنيين العزل في غزة (فيديو + صور)

وأكد المرصد، أنه "وثقنا اعتقال صحفيين وأطباء وأكاديمين وكبار سن من مراكز نزوح شمال غزة بعد تعريتهم من ملابسهم في الجو البارد".

المصدر: RT

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