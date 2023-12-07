 
مباشر

الحوثيون يحولون سفينة إسرائيلية محتجزة في البحر الأحمر إلى مزار سياحي (فيديو)

أخبار العالم العربي

الحوثيون يحولون سفينة إسرائيلية محتجزة في البحر الأحمر إلى مزار سياحي (فيديو)
غالكسي ليدر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wk2h

حول الحوثيون السفينة المختطفة "غالكسي ليدر" الإسرائيلية، القابعة في البحر الأحمر قبالة محافظة الحديدة في اليمن، إلى مزار سياحي.

إقرأ المزيد
حوثيون يؤدون رقصة
حوثيون يؤدون رقصة "البرعة" اليمنية على السفينة الإسرائيلية المحتجزة

وأظهرت فيديوهات المئات من اليمنيين يتوافدون بشكل يومي على متن قوارب صغيرة، للصعود إلى ظهر السفينة العائدة لرجل أعمال إسرائيلي، ويلتقطون صورا وفيديوهات على متنها.

يذكر أن السفينة المختطفة "غالكسي ليدر"، يمتلكها رجل الأعمال الإسرائيلي رامي أنغر، وهو مؤسس شركة Ungar Holdings LTD ومؤسس ومالك شركة Ray Shipping LTD، إحدى أكبر مستوردي السيارات في إسرائيل.

واحتجزت جماعة "أنصار الله" اليمنية السفينة في نوفمبر الماضي، ردا على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، الذي أودى بحياة الآلاف من الفلسطينيين، واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

وتوعدت الجماعة باستهداف جميع أنواع السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، وتلك التي تقوم بتشغيلها أو تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا