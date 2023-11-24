حوثيون يؤدون رقصة "البرعة" اليمنية على السفينة الإسرائيلية المحتجزة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الحوثيين وهم يؤدون رقصة "البرعة" اليمنية على سطح السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر" المحتجزة في البحر الأحمر.

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وكانت جماعة الحوثي قد ذكرت يوم الأحد، أنها احتجزت "سفينة شحن إسرائيلية" جنوبي البحر الأحمر واقتادتها إلى ميناء غربي اليمن.

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي أن السفينة "غادرت تركيا في طريقها إلى الهند، وأفراد طاقمها مدنيون من جنسيات مختلفة، وليس من بينهم إسرائيليون. إنها ليست سفينة إسرائيلية".

واعتبر أن "خطف سفينة شحن من قبل الحوثيين قرب اليمن في جنوب البحر الأحمر حادث خطير للغاية ذو عواقب عالمية".

المصدر: RT