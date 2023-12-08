تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتحقيق إصابات مباشرة
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الجمعة استهداف مواقع إسرائيلية عدة بحذاء الجنوب اللبناني، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة":
- عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع مسكاف عام بالأسلحة المناسبة".
- عند الساعة 03:00 من عصر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة".
- عند الساعة 03:00 من عصر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة".
- عند الساعة 03:15 من عصر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مربض خربة ماعر بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة".
- عند الساعة 03:30 من عصر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الراهب بصواريخ بركان وتمت إصابته إصابة مباشرة".
- عند الساعة 03:35 من عصر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وقد أصابت أهدافها بدقة".
- عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع العباد بالأسلحة المناسبة وتمت إصابته إصابة مباشرة".
- عند الساعة 04:00 من عصر اليوم الجمعة: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ميتات مقابل بلدة رميش بالأسلحة المناسبة وتمت إصابتها إصابة مباشرة".
يتبع..