لبنان.. سقوط 4 قذائف إسرائيلية على طريق عام بلدة العديسة (صور + فيديو)  

أفادت مراسلة RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدة العديسة في القطاع الشرقي جنوبي لبنان، وسقطت قذيفة على أحد المقاهي دون تسجيل إصابات.

وحسب مراسلتنا فقد سقطت 4 قذائف من الجيش الإسرائيلي على طريق عام بلدة العديسة، وقد استهدفت أحدها مقهى "اكسبرس" ما أدى إلى اشتعال النيران فيه، وقد هرعت سيارات الإطفاء إلى المكان، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

وقد أدى القصف الإسرائيلي قبل أيام إلى مقتل عنصر في الجيش اللبناني، وقال الجيش الإسرائيلي إن "القوات المسلحة اللبنانية لم تكن هدفا للهجوم"، كما أعرب "عن أسفه إزاء الحادث".

المصدر: RT