"حزب الله" يعلن استهداف موقع مسكاف عام الإسرائيلي

أفادت مراسلة RT بأن "حزب الله" اللبناني استهدف اليوم الجمعة موقع مسكاف عام الإسرائيلي، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية عددا من القرى في جنوب لبنان.

وقال "حزب الله" في بيانه إن مقاتليه استهدفوا عند الساعة 12:00 من ظهر اليوم الجمعة موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة.‏

وذكرت مراسلتنا أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف أطراف بلدة بليدا في القطاع الأوسط، وأطراف بلدات ‌كفرحمام، وكفرشوبا، وحولا، ومركبا، والناقورة بين القطاعين الغربي والشرقي.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT