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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسلحين في مزارع شبعا (فيديو)

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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسلحين في مزارع شبعا (فيديو)
AFP
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أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه بطائرة مسيرة الليلة الماضية مجموعة من المسلحين في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافا في سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة ردا على إطلاق الصواريخ على الجولان الليلة الماضية، وأن الصواريخ التي أطلقت سقطت في مناطق مفتوحة قرب بقعاتا، دون وقوع أي أضرار.

 ومساء أمس الخميس أعلن "حزب الله" اللبناني عن مقتل جنديين إسرائيليين عقب استهدافهما من قبل مقاتلي الحزب بالصواريخ الموجهة جنوبي البلاد.

وأعلن "حزب الله" اليوم استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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