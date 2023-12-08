الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مسلحين في مزارع شبعا (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه بطائرة مسيرة الليلة الماضية مجموعة من المسلحين في منطقة مزارع شبعا على الحدود مع لبنان.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أهدافا في سوريا في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة ردا على إطلاق الصواريخ على الجولان الليلة الماضية، وأن الصواريخ التي أطلقت سقطت في مناطق مفتوحة قرب بقعاتا، دون وقوع أي أضرار.

במהלך הלילה, כלי טיס מאויש מרחוק תקף חוליית מחבלים חמושה שזוהתה על ידי כוחות צה״ל במרחב הר דב.



כמו כן, בתגובה לשיגורים לעבר רמת הגולן אתמול צה"ל תקף מספר מטרות בשטח סוריה pic.twitter.com/hhChL4ZFgi — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 8, 2023

ومساء أمس الخميس أعلن "حزب الله" اللبناني عن مقتل جنديين إسرائيليين عقب استهدافهما من قبل مقاتلي الحزب بالصواريخ الموجهة جنوبي البلاد.

وأعلن "حزب الله" اليوم استهداف مواقع إسرائيلية عدة وتجمعات للجنود جنوبي البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT