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لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة

أخبار العالم العربي

لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
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تواصل القوات الإسرائيلية في اليوم 69 للحرب في غزة قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا، بينما تطرح الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي أسئلة بشأن جدوى التوغل البري.

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الحرب على غزة وتداعياتها الميدانية والسياسية في يومها الـ68.. لحظة بلحظة
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يتبع..

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