لحظة بلحظة.. تطورات الحرب في غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlfj
تواصل القوات الإسرائيلية في اليوم 69 للحرب في غزة قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا، بينما تطرح الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي أسئلة بشأن جدوى التوغل البري.
- مراسلنا: انتشال عشرات القتلى من تحت أنقاض منزل عائلة كريرة بغزة بعد غارة إسرائيلية استهدفته
- مقتل فلسطينيين 2 وإصابة 3 آخرين باليوم الثالث من العملية الإسرائيلية المستمرة في جنين
- مراسلنا: اشتباكات بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في حي الشجاعية وحي الزيتون ومنطقة الشيخ رضوان وخانيونس وجباليا
- تقييم استخباراتي أمريكي: إسرائيل ألقت "قنابل غبية" على غزة
- لوس أنجلوس.. محتجون يهود يغلقون طريقا سريعا مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
- "واينت": بعد كمين الشجاعية.. 5 أسباب تدفع الجيش الإسرائيلي لقتال عناصر حماس وجها لوجه
مراسلنا: اشتباكات وانفجارات عنيفة تسمع في شرق خانيونس وشرق دير البلح وشمال قطاع غزة
مراسلنا: الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف منزلا في منطقة الصحابة بحي الدرج في مدينة غزة
- من الأردن.. قراصنة يخترقون موقع الجيش الإسرائيلي (صورة)
- سفيرة إسرائيلية: لن تكون للفلسطينيين دولتهم بعد انتهاء القتال في غزة
- "تطور قد يفجر الموقف بين مصر وإسرائيل".. مصطفى بكري يعلق على هجوم يشنه "العدو" في محور فيلادلفيا
- "وفا": "شهيدان و10 إصابات" في قصف إسرائيلي للحي الشرقي في جنين
يتبع..