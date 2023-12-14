"صحته تتدهور".. الأورومتوسطي يطالب بإفراج إسرائيل عن الصحفي الفلسطيني ضياء الكحلوت

حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من التدهور الصحي الخطير الذي يعانيه الصحفي الفلسطيني المعتقل لدى الجيش الإسرائيلي من شمال قطاع غزة ضياء الكحلوت، وطالب بالإفراج الفوري عنه.

وأشار "المرصد" في بيان له على موقعه الإلكتروني إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا.

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وكان المرصد الأورومتوسطي قد تلقى إفادات من عائلة الكحلوت وعدد من المعتقلين المفرج عنهم بشأن تدهور خطير ومستمر على حالته الصحية، علما أنه كان يعاني من التهاب في الصدر ومرض الضغط قبل اعتقاله قبل أسبوع.

من جهتهم، قال معتقلون جرى الإفراج عنهم، إن الكحلوت، البالغ من العمر 37 عاما، تم اقتياده إلى معسكر تحقيق للجيش الإسرائيلي في قاعدة "زيكيم" العسكرية والتحقيق المكثف معه على خلفية عمله الصحفي ومصادر معلوماته في التغطية الصحفية.

وهناك تعرض مع باقي المعتقلين إلى التعذيب والضرب وسوء المعاملة ما أدى إلى مضاعفات صحية له تهدد سلامته وحياته. بحسب بيان المرصد الأورومتوسطي.

بدورها، قالت عائلة الكحلوت لفريق الأورومتوسطي، إنه يعاني من مضاعفات صحية خطيرة نتيجة مرضه بالتهاب في الصدر والضغط، واحتجازه في العراء في ظل الطقس البارد بدون ملابس ودون تلقيه العلاج المناسب ما يهدد حياته ومخاوف من تفاقم التهاب الصدر لديه.

المصدر: RT