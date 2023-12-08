جردوهم من ملابسهم.. الجيش الإسرائيلي يقتاد مدنيين فلسطينيين من غزة إلى مكان مجهول
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أظهر مقطع فيديو متداول الجيش الإسرائيلي وهو يقتاد فلسطينيين مدنيين من قطاع غزة بناقلات عسكرية، بعد أن جردهم من ملابسهم، إلى مكان مجهول.
واعتقل الجيش الإسرائلي، أمس الخميس، العشرات من الفلسطينيين العزل في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، وجردهم من ملابسهم.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات من الواقعة، التي شبهها نشطاء بما كان يفعله تنظيم "داعش" الإرهابي من عمليات إعدام جماعية في العراق.
المصدر: RT