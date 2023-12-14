"لاحظوا الفرق!".. بوتين يدعو للمقارنة بين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وما يحدث في غزة

دعا الرئيس فلاديمير بوتين، في حديثه خلال المؤتمر الصحفي السنوي، إلى التمعن في ما يجري في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة وفي قطاع غزة، وملاحظة الفرق الكبير بينهما.

وأشار الرئيس بوتين إلى أنه يعتبر ما يحدث الآن في قطاع غزة مأساة كبيرة. وشدد على أن الصراع في أوكرانيا لا يشبه ما يحدث في القطاع الفلسطيني من حيث الدمار.

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وقال الرئيس بوتين إنه على تواصل دائم، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن تسوية النزاع، ونوه بأن مواقفهما متشابهة.

وذكّر الرئيس الروسي، بأن الأمين العام للأمم المتحدة وصف قطاع غزة اليوم بأنه أكبر مقبرة للأطفال في العالم.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال استعراضه لـ"نتائج العام" إن "مثل هذا التقييم يقول الكثير".

وأضاف الرئيس بوتين: "انظروا إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة وإلى ما يحدث في غزة - لا يوجد شيء مثل ذلك في أوكرانيا".

المصدر: كوميرسانت