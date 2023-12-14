بايدن: إسرائيل يجب أن تحرص على حياة المدنيين في غزة

حض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إسرائيل على "أن تكون أكثر حرصا" على حماية المدنيين في غزة بعد أن ضغط البيت الأبيض على تل أبيب لتقليص كثافة هجومها في القطاع في المستقبل القريب.

وقال بايدن للصحفيين بعد مناسبة في مركز للأبحاث الطبية قرب واشنطن: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ حياة المدنيين وليس التوقف عن ملاحقة حماس، بل أن يكونوا أكثر حرصا".

إقرأ المزيد

وكان بايدن حذر الثلاثاء إسرائيل من أنها بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضد حركة حماس بسبب قصفها العشوائي لقطاع غزة.

وفي أشد انتقاد يوجهه لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو منذ السابع من أكتوبر، قال بايدن "إنه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي تغيير موقفه بشأن حل الدولتين".

كما قال بايدن إنه على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "استبدال حكومته".

وصرح بأن "إسرائيل تواجه تهديدا وجوديا وأنه على إسرائيل أن تتخذ قرارا صعبا".

هذا، ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في بيان ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + أ ف ب