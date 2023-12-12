بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي في غزة وسلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في مواجهة القصف العشوائي لقطاع غزة وأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استبدال حكومته".

وقال بايدن في تصريحات نقلتها "رويترز" أن "سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا".

وقال "يتعين على نتنياهو تغيير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين".

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تصريحات بايدن تأتي قبيل زيارة مرتقبة لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، إلى إسرائيل الخميس في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.

وقال نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء إن هناك خلافات مع الولايات المتحدة حول اليوم التالي لقطاع غزة، مؤكدا أن حركة فتح "لن تكون هناك" بعد الحرب. وأضاف "لن أسمح لإسرائيل بتكرار خطأ أوسلو.. غزة لن تكون (حماسستان) ولا (فتحستان)".

المصدر: RT