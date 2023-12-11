لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل نهاية هذا الأسبوع

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان، سيصل إلى إسرائيل ما بين يومي الخميس أو الجمعة المقبلين في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.

وقالت هيئة البث اليوم الأحد إن "من المتوقع أن يصل مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان إلى إسرائيل في نهاية الأسبوع الجاري".

وسيلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي مع كبار المسؤولين في إسرائيل ويناقش معهم، من بين أمور أخرى، زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الحرب في غزة هي حاليا في ذروتها، ولكنها "بداية النهاية" لحركة "حماس" الفلسطينية.

وقال نتنياهو، في بيان، اليوم الأحد: "في الأيام الأخيرة، استسلم العشرات من مخربي حماس لقواتنا.. إنهم يلقون أسلحتهم ويسلمون أنفسهم لمحاربينا الأبطال.. سيستغرق الأمر مزيدا من الوقت، فالحرب في ذروتها، ولكن هذه هي بداية النهاية لحماس".

ويشهد قطاع غزة وضعا إنسانيا حرجا بسبب الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من شهرين، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 17997 مواطنا حتى الآن وإصابة نحو 49 ألفاً آخرين حسب آخر تقرير لوزارة الصحة في القطاع.

المصدر: RT