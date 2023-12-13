مندوب روسيا يقارن وضع غزة بحصار لينينغراد: مستحيل تخيل كيف يحدث هذا في عصرنا.. كارثة إنسانية رهيبة

قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الوضع في قطاع غزة اليوم مشابه لحصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية.

تصريحات نيبينزيا الثلاثاء جاءت غداة زيارته، كجزء من وفد مجلس الأمن الدولي، حاجز رفح بين قطاع غزة ومصر، والذي يتم من خلاله إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وخلال الرحلة، تمكن الدبلوماسيون من التواصل مع السلطات المحلية والعاملين في المجال الإنساني في غزة. وقال نيبينزيا في الجمعية العامة للامم المتحدة: "أتاحت لنا هذه الرحلة فهماً أفضل لما يحدث في القطاع".

وتابع "هناك كارثة إنسانية رهيبة في قطاع غزة وهي تزداد تفاقما كل يوم، على الرغم من أن من المستحيل تخيل ما يمكن أن يكون أسوأ مما هو عليه الآن.. من جميع محاورينا، سمعنا شيئا واحدا فقط: نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار، نحن بحاجة إلى وقف هذه المجزرة".

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وتابع "أتذكر حصار لينينغراد من قبل النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، والذي استمر ما يقرب من 900 يوم وأودى بحياة أكثر من مليون إنسان في لينينغراد نتيجة القصف والتجويع"، وقال "هل تواجه غزة المصير نفسه؟ من المستحيل تخيل كيف أن هذا يحدث في عصرنا".

ويوم الثلاثاء، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا قدمته مصر وموريتانيا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، حيث صوتت 153 دولة لصالح الوثيقة التي تضمنت بشكل عام نص وثيقة اقترحتها الإمارات في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، وتم رفضها بسبب الفيتو الأمريكي.

شاركت في رعاية القرار عشرات الدول، بما في ذلك روسيا وبيلاروسيا والصين ومالطا والبرتغال. ويدعو القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، فضلا عن إطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين. بالإضافة إلى ذلك، تطلب الوثيقة من جميع أطراف النزاع الامتثال للقانون الإنساني الدولي.

المصدر: تاس