بايدن يلمح إلى خلافات مع نتنياهو

ألمح الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى وجود خلاف في العلاقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن الأخير في "موقف صعب".

وتناول بايدن، الذي كان يتحدث خلال حفل استقبال بالبيت الأبيض بمناسبة عيد الأنوار اليهودي، علاقته المستمرة منذ عقود مع نتنياهو.

وأشار إلى ما كتبه على صورة قديمة لهما، قائلا "كتبت في الأعلى: بيبي، أنا أحبك ولكني لا أتفق مع أي شيء لعين تعين عليك قوله".

وأضاف بايدن وسط تصفيق متقطع من الجمهور الذي غالبيته من اليهود "الأمر نفسه تقريبا اليوم"، مضيفا أن إسرائيل في "موقف صعب... لدي خلافات مع بعض القيادات الإسرائيلية".

وقال بايدن لليهود الذين يحتفلون بالأعياد في البيت الأبيض إنه بغض النظر عن الخلافات مع القيادة الإسرائيلية، فإن "التزامه" تجاه "الدولة اليهودية المستقلة لا يتزعزع"، معتبرا أنه "لو لم تكن هناك إسرائيل، لما كان هناك يهودي آمن في العالم".

وشدد على أن المساعدة لإسرائيل ستستمر حتى تتم هزيمة "حماس"، لكنه حذر من أن الرأي العام قد يمر بتحول خطير على أمن إسرائيل، قائلا: "علينا أن نكون حذرين... عليهم أن يكونوا حذرين. الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل العمل من أجل تحرير الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة وتسريع تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين و"التأكيد لأصدقائنا الإسرائيليين على أننا بحاجة إلى حماية حياة المدنيين".

المصدر: "رويترز"