إصابة 8 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة في قطاع غزة

قالت وسائل إعلام عبرية إن 8 جنود من الجيش الإسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة بمعارك في قطاع غزة يوم الخميس.

وأضافت وسائل الإعلام أن من بينهم ضابط في "الكتيبة 82" وأربعة جنود مهندسين، وثلاثة مقاتلين من لواء جولاني.

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كما أشارت إلى أنه وفي عملية استمرت 60 ساعة في جنين، أصيب 8 جنود بجروح طفيفة.

وسمح يوم الخميس بالنشر أن الرائد احتياط إليشا ليفينسترن، وهو مقاتل يبلغ من العمر 38 عاما من حريش سقط الليلة الماضية في جنوب قطاع غزة، بعد أن أصاب صاروخ مضاد للدبابات الدبابة التي كان فيها.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 445 عنصرا في صفوف قواته منذ 7 أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية