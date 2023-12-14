بين برلين وهولندا.. ألمانيا تعلن توقيف 4 أشخاص يشتبه في انتمائهم لـ"حماس"

أعلنت النيابة الفيدرالية الألمانية يوم الخميس المكلفة بقضايا الإرهاب توقيف 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى "حماس" في برلين وهولندا.

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وذكرت النيابة الألمانية أنه تم توقيف هؤلاء الأشخاص بتهمة التخطيط لـ"اعتداءات محتملة على مؤسسات يهودية في أوروبا".

وقالت النيابة في بيان إن الموقوفين الأربعة الذين يشتبه بأنهم أعضاء في حماس منذ وقت طويل كلفوا خصوصا بجمع أسلحة في برلين تمهيدا لتنفيذ اعتداءات محتملة.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أصدر في وقت سابق بيانا قال فيه إنه تم إحباط هجوم خططت له حركة حماس في الدنمارك، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في تلك الدولة.

وأصدر مكتب نتنياهو البيان باسم جهاز المخابرات الخارجية "الموساد"، والمخابرات الداخلية "الشاباك".

وذكر البيان أنه "بفضل تحقيق استخباري دؤوب وشامل، اعتقلت الأجهزة الأمنية الدنماركية سبعة أشخاص عملوا نيابة عن حماس، كما جرى إحباط عملية خططت لقتل مدنيين أبرياء في أوروبا، لكن البيان لم يوضح تفاصيل الهجوم الذي زعم التخطيط له.

المصدر: وكالات