الدنمارك تحتجز "إرهابيين" وإسرائيل تؤكد أن الموقوفين مرتبطون بـ "حماس"

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المشتبه بهم الذين أوقفتهم السلطات الدنماركية كانوا يعلمون "لصالح حماس"، بعد إحباط الأجهزة الأمنية لهجوم "إرهابي".

وأفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن أجهزة الأمن الدنماركية "اعتقلت سبعة إرهابيين يعملون لصالح منظمة حماس، وأحبطت هجوما كان هدفه قتل مدنيين أبرياء على الأراضي الأوروبية".

وأعلنت السلطات الدنماركية في وقت سابق، يوم الخميس، أنها أحبطت هجوما "إرهابيا" بعد ثلاث عمليات توقيف في الدنمارك ورابعة في هولندا.

هذا وقال ممثلون من الادعاء العام الألماني في بيان اليوم الخميس، إن "أربعة أفراد من حركة حماس اعتقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا".

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المصدر: أ ف ب