 
مباشر

الدنمارك تحتجز "إرهابيين" وإسرائيل تؤكد أن الموقوفين مرتبطون بـ "حماس"

أخبار العالم

الدنمارك تحتجز
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wllj

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المشتبه بهم الذين أوقفتهم السلطات الدنماركية كانوا يعلمون "لصالح حماس"، بعد إحباط الأجهزة الأمنية لهجوم "إرهابي".

وأفاد بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن أجهزة الأمن الدنماركية "اعتقلت سبعة إرهابيين يعملون لصالح منظمة حماس، وأحبطت هجوما كان هدفه قتل مدنيين أبرياء على الأراضي الأوروبية".

وأعلنت السلطات الدنماركية في وقت سابق، يوم الخميس، أنها أحبطت هجوما "إرهابيا" بعد ثلاث عمليات توقيف في الدنمارك ورابعة في هولندا.

هذا وقال ممثلون من الادعاء العام الألماني في بيان اليوم الخميس، إن "أربعة أفراد من حركة حماس اعتقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا".

إقرأ المزيد
لمساندة الشرطة في حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية.. الدنمارك تعلن تعبئة الجيش
لمساندة الشرطة في حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية.. الدنمارك تعلن تعبئة الجيش
إقرأ المزيد
جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي يرفع مستوى التأهب لمواجهة التهديدات الإرهابية إلى ثاني أعلى مستوى
جهاز مكافحة الإرهاب الهولندي يرفع مستوى التأهب لمواجهة التهديدات الإرهابية إلى ثاني أعلى مستوى
إقرأ المزيد
الداخلية الألمانية تكشف تفاصيل عمليات تفتيش استهدفت مناصرين لـ
الداخلية الألمانية تكشف تفاصيل عمليات تفتيش استهدفت مناصرين لـ"حماس" في المانيا

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين (فيديو)