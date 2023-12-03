لمساندة الشرطة في حماية المواقع اليهودية والإسرائيلية.. الدنمارك تعلن تعبئة الجيش

أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية، اليوم الأحد، أنه ستتم تعبئة الجيش لمساعدة الشرطة في نشاطها الأمني حول المواقع "اليهودية والإسرائيلية" في كوبنهاغن.

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وقال وزير الدفاع الدنماركي ترولس لاند بولسين: "يفرض الوضع في إسرائيل وقطاع غزة ضغطا شديدا على موارد الشرطة. في هذا السياق، قررنا أن القوات المسلحة ستدعم حراسة المواقع اليهودية والإسرائيلية في كوبنهاغن"، على غرار الكنيس والسفارة الإسرائيلية.

وسينشر الجنود اعتبارا من السادس من ديسمبر لمدة مفتوحة، وسيعاد تقييم الاحتياجات بانتظام، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وأدت عدة تظاهرات ردا على الحرب الإسرائيلية ضد حركة "حماس"، إلى جانب حرق نسخ من المصحف في الدولة الاسكندنافية، إلى زيادة ضغط العمل على الشرطة الدنماركية.

من جهته، قال وزير الدفاع بيتر هاملغارد: "نحن في وضع بات فيه التهديد الإرهابي الذي يُثقل كاهل الدنمارك خطيرا".

وأضاف: "أدى النزاع في الشرق الأوسط إلى زيادة غير مقبولة على الإطلاق في معاداة السامية وانعدام الأمن لدى اليهود في الدنمارك".

المصدر: أ ف ب