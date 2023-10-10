الدنمارك توقف مساعداتها لفلسطين في مجال التنمية

أفادت وكالة Ritzau بأن الحكومة الدنماركية قررت تعليق كافة مساعدتها للسلطة الوطنية الفلسطينية في مجال التنمية والتطوير.

ونقلت الوكالة ذلك عن وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك دان يورجنسن.

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ووفقا له، تم اتخاذ القرار بعد اجتماع للأحزاب المشاركة في حكومة الدنمارك صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة، إنه في الوقت نفسه، بدأ العمل في مجال وضع دراسة تفصيلية للدعم المقدم لفلسطين، لضمان عدم استخدام الأموال الدنماركية لدعم الهجمات على إسرائيل.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: تاس