 
مباشر
عاجل
مراسلتنا: شبكات التسوق في إسرائيل تفرض قيودا على بيع الحليب والبيض والمياه والخبز بكميات محدودة

الدنمارك توقف مساعداتها لفلسطين في مجال التنمية

أخبار العالم

الدنمارك توقف مساعداتها لفلسطين في مجال التنمية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w788

أفادت وكالة Ritzau بأن الحكومة الدنماركية قررت تعليق كافة مساعدتها للسلطة الوطنية الفلسطينية في مجال التنمية والتطوير.

ونقلت الوكالة ذلك عن وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية في الدنمارك دان يورجنسن.

إقرأ المزيد
لوبان تدعو إلى إخلاء غزة من السكان والقضاء على
لوبان تدعو إلى إخلاء غزة من السكان والقضاء على "حماس"

ووفقا له، تم اتخاذ القرار بعد اجتماع للأحزاب المشاركة في حكومة الدنمارك صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت الوكالة، إنه في الوقت نفسه، بدأ العمل في مجال وضع دراسة تفصيلية للدعم المقدم لفلسطين، لضمان عدم استخدام الأموال الدنماركية لدعم الهجمات على إسرائيل.

السبت الماضي، أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها إطلاق آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا