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"المكتب الإعلامي" في غزة يحذر من ارتفاع عدد الضحايا جراء قطع إسرائيل للاتصالات

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Globallookpress
طفل فلسطيني في ورشة خياطة مع النقص الشديد في الكهرباء والموارد - قطاع غزة
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أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قطع الاتصالات والانترنت يعني حدوث كوارث تهدد حياة المواطنين وعدم إمكانية الوصول للعديد من الشهداء والجرحى وبالتالي ارتفاع أعداد الضحايا.

ووصف المكتب الإعلامي، في بيان له، قطع الاتصالات والانترنت بالجريمة المتكاملة مع سبق الإصرار موضحا أنها تعمل على تعميق الأزمة الإنسانية.

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انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددا في قطاع غزة
انقطاع الإنترنت والاتصالات مجددا في قطاع غزة

وطالب بوقف "الحرب الإجرامية" على الشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت شركتا الاتصالات الفلسطينيتان "بالتل" و"جوال" في بيان، انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في قطاع غزة.

وقالت شركة "بالتل" في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في وقت سابق ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي إنه "خلال الساعات الماضية ارتكبت القوات الإسرائيلية 18 مجزرة وجرائم إبادة جماعية في كافة مناطق قطاع غزة، حيث وصل إلى المستشفيات 179 شهيدا و303 إصابات خلال الساعات الماضية ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

المصدر: RT

 

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