تقرير: نتنياهو يحاول إعادة جدعون ساعر إلى "الليكود"

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعين على الأقل مع كبار مستشاري حزب الليكود لمناقشة محاولة إبعاد وزير "الوحدة الوطنية" جدعون ساعر عن رئيس الحزب بيني غانتس.

وحسب صحيفة "هآرتس" عقدت الاجتماعات على الرغم من إصرار نتنياهو على أن يظل تركيزه على المسائل الدفاعية، في حين انتقد أي أثر للمناورات السياسية باعتبارها غير لائقة نظرا لحالة الطوارئ الوطنية.

وذكر التقرير أن رئيس الوزراء اجتمع مع وزير العدل ياريف ليفين، وديفيد أمسالم وهو وزير صغير في وزارة العدل، ورئيس الكنيست أمير أوحانا، ومستشارين آخرين.

وقالت مصادر في مكتب رئيس الوزراء لـ"هآرتس" إن نتنياهو ورفاقه كانوا سعداء بالخطاب المتشدد الذي أطلقه ساعر، الوزير السابق في حزب الليكود، في الأسابيع الأخيرة ويريدون استيعابه مرة أخرى في معسكرهم، بعد أن كان طرد من حزب "الليكود" بعد تحدي نتنياهو على زعامة الحزب قبل عدة سنوات.

وقال ساعر للقناة 13 الأسبوع الماضي إن حزب الوحدة الوطنية "يجب ألا ينسحب من حكومة الحرب خلال الحرب"، وفسر الليكود ذلك على أنه ينوي البقاء جزءا من الحكومة لبعض الوقت، وفقا للتقرير.

ويعتقد المسؤولون الذين تحدثوا إلى صحيفة "هآرتس" أن ساعر لن يوافق على محاولة إسقاط الحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة، الأمر الذي قد يردع الآخرين ويبقي الحكومة على قيد الحياة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"