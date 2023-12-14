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الصحة بغزة: مقتل شخصين بسبب منع القوات الإسرائيلية تقديم العلاج لهما بمستشفى كمال عدوان

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الصحة بغزة: مقتل شخصين بسبب منع القوات الإسرائيلية تقديم العلاج لهما بمستشفى كمال عدوان
وسائل إعلام فلسطينية
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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الخميس، مقتل شخصين بسبب منع القوات الإسرائيلية تقديم العلاج للجرحى في قسم طوارئ مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.

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وقالت الوزارة إن القوات الإسرائيلية، تجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى والأطفال وتمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء، وتحرم 12 طفلا في العناية المركزة من الحليب محذرة من وفاتهم نتيجة قطع الكهرباء.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الإسرائيلية تحتجز 70 من الطواقم الطبية والجرحى ومدير المستشفى، وتجبر 2500 نازح على إخلاء مستشفى كمال عدوان.

وأكدت وزارة الصحة بغزة أنه سيتم نقل الجرحى والمرضى بسبب القصف، إلى مجمع الشفاء الذي يفتقر بدوره إلى كل المقومات العلاجية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة قال في تصريحات صحافية سابقة إن القوات الإسرائيلية لا تزال تستهدف مستشفى كمال عدوان وتحاصره وتمنع الخروج منه، وتقطع المياه والطعام والكهرباء عنه.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين