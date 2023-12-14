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موظفون من إدارة بايدن يعتصمون أمام البيت الأبيض ويدعون لوقف إطلاق النار بغزة

أخبار العالم

موظفون من إدارة بايدن يعتصمون أمام البيت الأبيض ويدعون لوقف إطلاق النار بغزة
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تجمع عدد من موظفي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام البيت الأبيض، حيث دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب أحد كبار مراسلي البيت الأبيض في شبكة NBC على منصة x: "تتجمع الآن مجموعة من موظفي إدارة بايدن خارج البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار".

وتضمن المنشور صورة لمجموعة أمام البيت الأبيض، وكان بعضهم يحمل لافتة كتب عليها "الرئيس بايدن، فريقك يطالب بوقف إطلاق النار".

وبدا أيضا أمام المجموعة أن هناك شموعا مرتبة بطريقة تشير إلى "وقف إطلاق النار".

ووفقا لشبكة CNN، شارك في الوقفة الاحتجاجية أكثر من ثلاثين شخصا، وألقى مسؤول في وزارة الخارجية يدعى جوش بول، الذي استقال في منتصف أكتوبر بسبب معارضته لتعامل إدارة بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، كلمة افتتاحية في الوقفة الاحتجاجية.

وقال بول إن "الشعب الأمريكي والمؤسسات المحترمة مثل الأمم المتحدة يطالبون بوقف إطلاق النار، لكن هذه الإدارة لم تستمع بعد"، مضيفا: "نطالب الرئيس بايدن وأعضاء مجلس الوزراء بالدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والوقف الفوري للتصعيد الآن".

وفي وقت لاحق قرأت المجموعة بصوت عال أسماء الفلسطينيين الذين قتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ الأول من ديسمبر، ووضعت الورود على الأرض تخليدا لذكرى الضحايا.

المصدر: The Hill

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أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين